Karabağ bu sefer de Chelsea'yi şaşkına çevirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Chelsea, 16. dakikada Estevao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine Leandro Andrade'nin 29 ve Marko Jankovic'in 39. dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle cevap veren Karabağ, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Konuk takım, ikinci devrede aradığı golü Alejandro Garnacho ile 53. dakikada buldu ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.

KARABAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.