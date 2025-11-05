Beşiktaş'tan kayyum isteyen Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusu

Beşiktaş'tan kayyum isteyen Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusu
Yayınlanma:
Beşiktaş, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş’tan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.

Galatasaray maçı öncesi 8 gözaltıGalatasaray maçı öncesi 8 gözaltı



Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır.

ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

2024/11/08/hbbjk.jpg

NE DEMİŞTİ?

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports’ta yaptığı açıklamada transferlerde yolsuzluk olabileceğini ve Beşiktaş’a kayyum atanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Spor
Karabağ bu sefer de Chelsea'yi şaşkına çevirdi
Karabağ bu sefer de Chelsea'yi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de Tedesco UEFA Avrupa Ligi öncesi uyardı
Fenerbahçe'de Tedesco UEFA Avrupa Ligi öncesi uyardı