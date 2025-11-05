Galatasaray maçı öncesi 8 gözaltı

Ajax - Galatasaray maçı öncesi havai fişek taşıdıkları tespit edilen sarı-kırmızılı 8 taraftar, gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Amsterdam’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.

2 BİN KİŞİ DARN MEYDANI’NDA TOPLANDI

Sarı-kırmızılılara destek olmak isteyen yaklaşık 2 bin taraftar, Darn Meydanı’nda toplantı. Bayrak ve tezahüratlarla takımına destek olan taraftarlar daha sonrasında stada doğru hareket edecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR GÖZALTINDA

Hollanda basınından AT5’te yer alan habere göre; maç günü olması nedeniyle şehirde havai fişek ve meşaleler yasaklandı. Ancak meydan çevresinde yapılan aramalarda Galatasaraylı 8 taraftar, havai fişek taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

BENOIT BASTIEN YÖNETECEK

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu üstlenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

