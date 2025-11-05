Abdülkerim Durmaz Ajax Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam’da oynanacak olan mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladı

BENOIT BASTIEN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu üstlenecek.

“1-1’LİK SKORLA BERABERE BİTER”

Dev maça artık az bir zaman kalırken Abdülkerim Durmaz’dan skor tahmini geldi. Derin Futbol programında konuşan Durmaz, tarafların 1-1’lik skorla berabere kalacağını iddia etti.

AJAX’IN HENÜZ PUANI YOK

Geride kalan 3 haftada 6 puan toplamayı başaran Galatasaray, 16. sırada yer alacak. Puanı bulunmayan Ajax ise ligin son sırasında yer alıyor.