Galatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a konuk olacak Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz tartışmaları devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz, haftalardır gösterdiği kötü performans tepkilere üzerine çekerken NEOM’a transferine izin vermeyen Galatasaray yönetimi de eleştirilerin hedefi haline geldi. Yönetime yönelik eleştirileri değerlendiren İbrahim Seten, Başkan Dursun Özbek’in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı anlattı.

"39 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAZILI GELMEDİ”

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, "Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinin söylediği şey şu; 'Barış Alper için NEOM'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon Euro. Konuşulan 39 milyon euroluk teklif yazılı gelmedi" dedi.

“GELEN GİDEN OLMUYOR”

Söz konusu teklifin sadece sözlü olduğunu aktaran İbrahim Seten, "Menajerler üzerinden 39+5 milyon Euro teklif iletilmiş, Galatasaray da 'Gelin teklifinizi söyleyin, kararımızı verelim' diyor. Gelen giden olmuyor” ifadelerini kullandı.