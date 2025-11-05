Galatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladı

Galatasaray'da Dursun Özbek Barış Alper Yılmaz gerçeğini açıkladı
Yayınlanma:
İbrahim Seten, Barış Alper Yılmaz eleştirileri üzerine Dursun Özbek'in yakın çevresine yaptığı konuşmayı anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a konuk olacak Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz tartışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladıGalatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladı

Barış Alper Yılmaz, haftalardır gösterdiği kötü performans tepkilere üzerine çekerken NEOM’a transferine izin vermeyen Galatasaray yönetimi de eleştirilerin hedefi haline geldi. Yönetime yönelik eleştirileri değerlendiren İbrahim Seten, Başkan Dursun Özbek’in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı anlattı.

2024/11/07/hbgs.jpg

"39 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAZILI GELMEDİ”

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, "Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresinin söylediği şey şu; 'Barış Alper için NEOM'dan 40 milyon Euro'luk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon Euro. Konuşulan 39 milyon euroluk teklif yazılı gelmedi" dedi.

baris-alper-yilmaz-kayserispor-macinda-rekor-18184421-7123-amp.webp

“GELEN GİDEN OLMUYOR”

Söz konusu teklifin sadece sözlü olduğunu aktaran İbrahim Seten, "Menajerler üzerinden 39+5 milyon Euro teklif iletilmiş, Galatasaray da 'Gelin teklifinizi söyleyin, kararımızı verelim' diyor. Gelen giden olmuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Spor
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Galatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladı
Galatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladı