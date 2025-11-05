Galatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladı

Galatasaray'da Icardi'ye içeriden yapılan operasyonu açıkladı
Galatasaray ile Icardi arasındaki gelişmelere dair konuşan Bülent Timurlenk, ilginç bir iddiada bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Oyuncunun menajeri, basına verdiği demeçlerle uyarılarda bulunurken yönetim ise yeni sözleşme görüşmeleri için sezon sonunu işaret ediyor.

Taraflar arasında gerilim yükselirken Bülent Timurlenk’ten ilginç bir çıkış geldi. Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Bülent Timurlenk, operasyon yapıldığını dile getirdi.

“SNEIJDER’E YAPILANLARIN BİR BENZERİ YAPILMAYA BAŞLANDI”

Bülent Timurlenk açıklamasında "Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili konu Ocak ayına girmeden bitirilmesi gerek. Benim şu anda piyasadan aldığım koku, Galatasaray'ın içinden bir şekilde Anti-Icardi operasyonunun başladığı yönünde. Bu konuda balık hafızalı değiliz. Icardi'ye Sneijder'e yapılanların bir benzeri yapılmaya başlandı” dedi.

“İÇERİDEN BİR OPERASYON YAPILDIĞININ GÖSTERGESİ”

Bülent Timurlenk ayrıca "O itibarsızlaştırmanın parçalarını sizlere söyleyeyim. Adam, 4 yıldır Galatasaray'da ve nereye gitse özel uçakla gidiyor. Zaten adam paylaştığı için görüyoruz. Kontratında böyle bir madde varsa adam bunu kullanır. Kontratında kirayla ilgili bir madde varsa adam istediği evde oturur. Ancak bence İstanbul emlak piyasasında 50 bin Euro'luk kiralık bir ev yoktur. Bu da Mauro Icardi'y içeriden bir operasyon çekildiğinin göstergesi. Bazı muhabirler bunu fazla dillendiriyor. Ben bu konuda tecrübeliyim. Aynısını Sneijder'e yaptılar” sözlerini sarf etti.

