Icardi defteri kapanıyor mu? Galatasaray’dan sözleşme sinyali yok

Icardi defteri kapanıyor mu? Galatasaray’dan sözleşme sinyali yok
Yayınlanma:
Galatasaray’da 100 maçta 67 golle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için yolun sonu görünüyor. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’e göre, yönetim oyuncunun tavırlarından rahatsız ve mevcut şartlarla yeni sözleşme düşünülmüyor.

Galatasaray’ın son yıllardaki en etkili golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarıların ardından bu sezon gözden düşmüş durumda.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası kulübün iyileşme sürecini İstanbul’da geçirme talebine rağmen Arjantin’e giden ve gece kulüplerinde görüntülenen Icardi, yönetimle ters düşmeye başladı.

2024/11/07/hbgs.jpg

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in Radio Mitre’ye verdiği demeçte, Galatasaray’ın Icardi’ye mevcut şartlarla yeni sözleşme teklif etmeyeceği belirtildi. Etchegoyen, “Kulüp yönetimi sergilediği davranışlardan hoşnut değil. Sözleşmenin bu şartlarla yenilenmesi imkansız” ifadelerini kullandı.

Enteresan tahmin: Ahmet Çakar Ajax Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladıEnteresan tahmin: Ahmet Çakar Ajax Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

MAAŞ KRİZİ

Galatasaray, Icardi’ye ödediği yüksek maaşı artık karşılamak istemiyor.

Yönetim, oyuncunun maaşında ciddi bir indirim talep ediyor.

Icardi cephesi bu indirime sıcak bakmıyor.

Ocak ayı itibarıyla Arjantinli oyuncu, kulübün izni olmadan başka bir takımla anlaşma yapabilecek.

Icardi’nin Galatasaray karnesi:

Sezonlar / Maç Sayısı / Gol / Asist

2022–2025 / 100 / 67 / 22

2025–26 (şu ana kadar) 13 / 6 /0

Galatasaray tribünlerinde “Aşkın olayım” şarkısıyla özdeşleşen Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
NBA'den Ergin Ataman'a destek
NBA'den Ergin Ataman'a destek
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı
Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı
Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı