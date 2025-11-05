Icardi defteri kapanıyor mu? Galatasaray’dan sözleşme sinyali yok

Galatasaray’ın son yıllardaki en etkili golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarıların ardından bu sezon gözden düşmüş durumda.

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası kulübün iyileşme sürecini İstanbul’da geçirme talebine rağmen Arjantin’e giden ve gece kulüplerinde görüntülenen Icardi, yönetimle ters düşmeye başladı.

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in Radio Mitre’ye verdiği demeçte, Galatasaray’ın Icardi’ye mevcut şartlarla yeni sözleşme teklif etmeyeceği belirtildi. Etchegoyen, “Kulüp yönetimi sergilediği davranışlardan hoşnut değil. Sözleşmenin bu şartlarla yenilenmesi imkansız” ifadelerini kullandı.

Enteresan tahmin: Ahmet Çakar Ajax Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

MAAŞ KRİZİ

Galatasaray, Icardi’ye ödediği yüksek maaşı artık karşılamak istemiyor.

Yönetim, oyuncunun maaşında ciddi bir indirim talep ediyor.

Icardi cephesi bu indirime sıcak bakmıyor.

Ocak ayı itibarıyla Arjantinli oyuncu, kulübün izni olmadan başka bir takımla anlaşma yapabilecek.

Icardi’nin Galatasaray karnesi:

Sezonlar / Maç Sayısı / Gol / Asist

2022–2025 / 100 / 67 / 22

2025–26 (şu ana kadar) 13 / 6 /0

Galatasaray tribünlerinde “Aşkın olayım” şarkısıyla özdeşleşen Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor.