Enteresan tahmin: Ahmet Çakar Ajax Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçını bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Maçla ilgili en enteresan tahmin Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, maçın kaç kaç biteceğini açıkladı.

"GALATASARAY'I ZORLAYACAKLAR"

Sinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Çakar, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Galatasaray - Ajax maçının 1-1 berabere biteceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray Ajax'ı yenerse hedefleri büyür. İlk 8'i düşünür. Diyelim Ajax'a yenildin ama içerde Union SG'yi yenersen bir sıkıntı olmaz. Çünkü Ajax'ın ismi ve irtibarı daha yüksek. Galatasaray - Atletico Madrid müsabakasının zor geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Atletico çok manasız puanlar kaybetti. Ben Galatasaray'ı zorlayacaklarını tahmin ediyorum."

"OSİMHEN'E HAKSIZLIK YAPILDI"

Osimhen'le ilgili de konuşan Ahmet Çakar, şunları söyledi:

"Türk fubol tarihinde hiçbir futbolcu Galatasaray'ı Osimhen kadar sahiplenmedi. Buna Hagi de dahil. Çünkü Osimhen'e Napoli'de gerek saha içerisinde gerek saha dışında büyük haksızlıklar yapıldı. Ama şu da var Osimhen, Serie A'da şampiyonluk yaşadıktan sonra hiçbir kulüp bu adamı almadıysa o zaman burada bir sıkıntı vardır."