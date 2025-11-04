Sinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Ajax - Galatasaray maçına dair konuşan Sinan Engin, değerlendirmelerde bulundu. Engin, maç sonucunu da tahmin etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’da oynanacak olan mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

UEFA’nın kararıyla mücadeleyi Benoît Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak.

“GALATASARAY YENECEK”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, sonuca dair de tahminde bulundu. Sarı-kırmızılıların galip geleceğini aktaran Sinan Engin, "Ajax'a bakar mısın? 3 maçta 0 puan çekmişler. Ben Galatasaray'ın bu Ajax'ı yeneceğini ve tüm maçlarda 15 puan toplayıp ilk 8'e gireceklerini düşünüyorum. Sen Ajax'ı yendiğin an o özgüvenle Union SG ve Monaco'yu da yenersin” sözlerini sarf etti.

YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN YOK

Hollanda’ya doğru yola çıkan sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

