Kadınların otomotivdeki yeri güçleniyor
Türkiye otomotiv sektöründe kadınların temsiliyetini güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve sektörel gelişime katkı sağlamak amacıyla kurulan Otomotivde Kadın Derneği (OTOKAD) faaliyetlerine başladı. Derneğin ilk genel kurulu 21 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. Genel kurulda Nurten Berberoğlu derneğin ilk başkanı olarak seçildi.

Türkiye’de otomotiv sektörünün farklı alanlarında çalışan, üreten, yöneten ve gelişime katkı sunan kadınlar artık aynı çatı altında buluşuyor. Kadınların sektördeki görünürlüğünü artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve sektörel gelişime katkı sağlamak amacıyla kurulan Otomotivde Kadın Derneği (OTOKAD), resmen faaliyete geçti.

safsdf.jpg

Derneğin ilk genel kurulu 21 Ekim Salı günü gerçekleştirildi. Genel kurulda Nurten Berberoğlu başkanlığa seçilirken, yönetim kurulundaki isimler; Azra Kabakçı, Elif Altun Doğan, Şebnem Ateş, Bahar Ünal ve Elif Özyıldırım oldu. Yönetim Kurulu Yedek Listesinde ise; Melis Orhan, Ceren Taş, Şebnem Ateş, Eren Yörükoğlu ve Vecibe Kaplan Arslan yer aldı.

OTOKAD, otomotiv sektörünün tüm katmanlarında yer alan kadınları bir araya getiren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Sürücülerden teknisyenlere, mühendislerden yöneticilere, sektöre hizmet sunan kurumlardan üniversite öğrencilerine kadar geniş bir ağı kapsayan dernek, “Kadınların sektördeki görünürlüğünün ve etkisinin artması” amacıyla yola çıktı. Derneğin amacı, bu varlığın daha güçlü biçimde temsil edilmesini ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamak.

otomotivde-kadin-dernegi-otokad-yonetim-kurulu-baskani-nurten-berberoglu.jpeg

“Amacımız var olanı büyütmek, fırsatları çoğaltmak”

OTOKAD Başkanı Nurten Berberoğlu, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Kadınlar yıllardır otomotiv sektörünün her alanında üretken, yetkin ve etkili roller üstleniyor. OTOKAD olarak bu varlığı güçlendirmek, görünür kılmak ve geleceğe taşımak için bir araya geldik. Amacımız, kadınların sesini yükseltmek değil; birlikte kalıcı bir etki yaratmak. OTOKAD, otomotiv sektöründe aktif olan ya da bu alanda üretmek isteyen tüm kadınlara açık.”

otokad-otomotivde-kadin-dernegi-logo.jpg

OTOKAD, eğitim, mentorluk, proje geliştirme ve iletişim çalışmalarıyla sektörel farkındalık yaratmayı hedefliyor. OTOKAD’a aynı zamanda derneğin amaçlarını benimseyen ve bu alanda iş birliği yapmak isteyen kurumlar da üyelik başvurusu yapabiliyor. OTOKAD, yalnızca bir sivil toplum oluşumu değil, aynı zamanda bir dayanışma platformu olarak konumlanıyor. Dernek, kadınların teknik bilgiye, kariyer fırsatlarına ve sektörel temsile erişimini kolaylaştırarak otomotivde daha eşit ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

