Otomobil devi rekor gelir açıkladı

ABD merkezli otomobil üretim devi Ford, 2025 yılının 3’üncü çeyreği için açıkladığı bilançosunda 50,5 milyar dolar ile rekor seviyede gelir elde ettiğini duyurdu.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor Co. 2025 yılının üçüncü çeyreği için finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri, bir önceki yıla göre %9 artışla 50,5 milyar dolara denk gelen rekor seviyeye ulaştı.

NET GELİRDE ARTIŞ

Ford'un üçüncü çeyrekteki net geliri, bir önceki yıla göre %1,6 artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemindeki rakama eşit oldu.

Otomobil üreticisi, 2025 yılının tamamında düzeltilmiş EBIT'nin 6 milyar dolar ile 6,5 milyar dolar arasında, düzeltilmiş serbest nakit akışının 2 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında ve sermaye harcamalarının yaklaşık 9 milyar dolar olmasını öngörüyor.

‘GÜÇLÜ BİR ÇEYREK GEÇİRDİK’

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley, “Ford, inanılmaz ürün ve hizmetlerimiz, Ford Pro'nun dayanıklılığı ve maliyet ve kaliteye disiplinli odaklanmamız sayesinde 50 milyar dolardan fazla gelir elde ederek bir kez daha güçlü bir çeyrek geçirdi” dedi.

“2026 yılına daha güçlü ve daha çevik bir şirket olarak giriyoruz. Uygulamaya ve müşterilerimiz için muazzam bir değer yaratacak tahrik, ortaklıklar ve teknoloji konusunda doğru stratejik kararları hızlı bir şekilde almaya odaklanmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

