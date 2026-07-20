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Jhon Duran transferini açıkladılar

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Jhon Duran transferini açıkladılar

Portekiz temsilcisi Benfica, yeni sezon öncesi hücum hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Transferin ardından anlaşmanın mali detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

KİRALIK OLARAK TRANSFER OLDU

Yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki golcü, Benfica'ya bir sezonluğuna kiralık olarak transfer oldu. Portekiz kulübü, bu kiralama anlaşması için Al Nassr'a toplam 6,1 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu.

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SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran'ın bonservisini kalıcı olarak alma hakkına sahip olduğu ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Öte yandan Al Nassr, olası kalıcı transfer sonrasında da oyuncudan gelir elde etme fırsatını korudu. Anlaşmaya eklenen madde kapsamında Suudi Arabistan ekibi, Jhon Duran'ın gelecekte başka bir kulübe satılması halinde bonservis gelirinden belirli bir pay alma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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