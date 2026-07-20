FIFA Dünya Kupası için soruşturma başlattı

FIFA, Dünya Kupası finalinde İspanya’nın Arjantin’i 1-0 yendiği ve kupaya uzandığı maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili soruşturma başlattı.

Finalde İspanya’ya Dünya Kupası’nı getiren tek golü Ferran Torres kaydetti.

MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Final düdüğünün ardından saha bir anda gerildi. Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala'nın da dahil olduğu gerginlikte, Arjantin cephesinden Leandro Paredes ile İspanya Milli Takımı'nın yıldızları Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında tansiyon yükseldi ve kısa süreli bir arbede yaşandı.

FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylara ilişkin disiplin sürecini resmen başlattığını açıkladı. Final maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik nedeniyle soruşturma açıldığı belirtilirken, olaylara karışan isimlerle ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.

FIFA’DAN AÇIKLAMA

FIFA’nın yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylar sırasında meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili bir soruşturma başlattı.



FIFA Disiplin Komitesi, raporu tamamladığında daha fazla ayrıntı ve bilgi paylaşılacaktır."