İtalya yarı finalde
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile Almanya karşı karşıya geldi.
İTALYA SET VERMEDEN KAZANDI
Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadelede İtalya rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
İtalya, Polonya-Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
DETAYLAR
Salon: Huamark
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)
İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)
Setler: 25-22, 25-18, 25-11
Süre: 70 dakika
