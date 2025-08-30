İtalya yarı finalde

Yayınlanma:
Almanya'yı 3-0 mağlup eden İtalya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile Almanya karşı karşıya geldi.

İTALYA SET VERMEDEN KAZANDI

Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadelede İtalya rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İtalya, Polonya-Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

DETAYLAR

Salon: Huamark

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)

Setler: 25-22, 25-18, 25-11

Süre: 70 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

