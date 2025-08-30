Galatasaray'ın eski başkanı Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı

Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren, Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a açıklamalarda bulundu.

“ALİ KOÇ SEÇİLİR”

Fenerbahçe’de gerçekleşecek seçime dair konuşan Faruk Süren, "Ali Koç seçilir. Sadettin Saran’ı tanırım. Son derece başarılı, genç bir arkadaş. Sporcu, sporu biliyor. İyi Fenerbahçeli. Ama Ali Koç’un dünya çapında bilinirliği, ekonomik gücü ibreyi onun lehine gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren

“HER İŞTE BAŞARILI İNSANLAR FENERBAHÇE’DE ANLAŞAMIYOR”

Fenerbahçeli zenginlere dikkat çeken Faruk Süren, “Ben şunu merak ediyorum. İstanbul’da ilk 20 milyarderin 13’ü Fenerbahçeli. Bunların 8’i fiilen görev yapmış Fenerbahçe’de… Yani bu kadar ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir topluluk böyle basit şeylerle vakit kaybediyor? Hepsi çok başarılı, sempatik, saygın insanlar. Dün para kazanmış insanlar değiller. Daha ne olsun? Benim için muamma bu… Bu kadar etkili, yetkili, tuttukları her işte başarılı insanlar Fenerbahçe’de anlaşamıyor. Anlaşamıyorlar herhalde” dedi.