Fenerbahçe'de teknik direktör adayı belli oldu: Görüşmeler başladı

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

Benfica mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yönetim kurulu dün akşam olağanüstü bir şekilde toplandı.

Yapılan toplantıda potansiyel teknik direktör adayları tartışılırken yabancı isimler arasında Roger Schmidt ağır bastı.

ROGER SCHMIDT İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Marca’da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Alman teknik adamla görüşmelere başladı. Haberde Roger Schmidt’in de Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

roger-schmidt.webp
Fenerbahçe yönetimi, Roger Schmidt ile görüşmelere başladı

115 MAÇTA 2.26 PUAN PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Son olarak görev yaptığı Benfica’nın başında 115 maça çıkan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakaladı.

ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Roger Schmidt ile anlaşılamaması halinde ise Edin Terzic, İsmail Kartal, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu düşünülen diğer isimler arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

