İtalya maçı öncesi Montella'dan sakatlık açıklaması

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçta İtalya'yı konuk edecek. 28 Ekim Pazartesi günü Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

"YÜREĞİM TÜRKİYE İÇİN ATACAK"

Millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Ülkesiyle karşılaşacak olmasına değinen Montella şu sözleri sarf etti:

İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Benim için duygusal oluyor ama ben uzun süredir buradayım. Kendimi sizden biri gibi hissettim. Aklınız kalmasın, her zaman sizin için mücadele edeceğim. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak.

"UMARIM YARINDAN İTİBAREN BİZİMLE OLABİLİR"

Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir.

Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak bu tarz maçlarda çok önemli.

Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek.

"HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kerem ve Barış, 3 senedir benimleyken pozisyonları dışında oynadılar her maçı çünkü o konuda sıkıntımız var. Ama futbolcular, milli takımda farklı bir pozisyonda oynasalar bile sonuna kadar mücadele ediyorlar. Deniz Gül'ü de yanımıza alıp yetiştirdik, şimdi daha fazla süre almaya başladı. Sadece şunu bilin; kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar milli takım için. Bu yüzden onlara daha fazla sahip çıkmalıyız.

"HERHANGİ BİR TELEFON ALMADIM"

Benden daha iyi biliyorsunuz Berke Özer sürecini. Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum.

"FİZİKSEL OLARAK PARAMETRELERİMİZİN BİRAZ ALTINDA"

Enes Ünal'ı yakın takibe aldık. Son 5-6 maçına farklı farklı kişiler gitti, tüm maçlarını yakından seyretme fırsatımız oldu. Muazzam bir karakter. Enes Ünal milli takımı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Fiziksel olarak şu an bizim parametrelerimizin biraz altında. Bir dahaki kampta tüm yakın takibi yapıp ona göre kararımızı vereceğiz.