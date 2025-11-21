İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis soruşturmaları devam ederken Adanaspor eski teknik direktörü Yüksel Yeşilova'dan ilginç bir hamle geldi.

TFF'ye bir mektup yollayan Yüksel Yeşilova, bahis soruşturması kapsamında kendilerini incelemelerini istedi.

Yüksel Yeşilova şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarını yakından takip ediyor ve bu operasyonları toplumun huzuru, sporun temizliği ve hukukun üstünlüğü açısından son derece önemli buluyorum. Özellikle futbol dünyasında ortaya çıkan yasa dışı bahis iddiaları sonrasında yapılan operasyonların, sporun güvenilirliğini koruma adına gerekli ve yerinde olduğuna inanıyorum.

Bu doğrultuda, yalnızca futbolcularla sınırlı kalınmayan, teknik direktörler, antrenörler ve spor camiasında görev yapan tüm ilgili kişilerin de hukukun öngördüğü şekilde araştırılmasının sporun geleceği açısından faydalı olacağı kanaatindeyim. Burada amacım herhangi bir kişi veya grubu peşinen suçlamak değil; tam tersine, şeffaflık, adil süreç, hukuki denetim ve spor etiğine uygunluk gibi temel ilkelerin herkes için geçerli olmasının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu ilkelere bağlı olarak, en başta kendi adıma da gerekli tüm araştırmaların yapılmasını talep ettiğimi özellikle belirtmek isterim. Hakkımda varsa herhangi bir kayıt, bilgi veya şüphe, tamamen hukuki işlem çerçevesinde incelensin; böylece hem kendi adıma bir tereddüt ortadan kalksın hem de herkes için eşit uygulanması gereken sürece ben de katkıda bulunmuş olayım.

Benim isteğim, ülkemizde sporun ve özellikle futbolun çok daha temiz, güvenilir ve saygın bir yapıya kavuşmasına yönelik bir duruş ortaya koymaktır. Gerekirse ifade vermeye, açıklamada bulunmaya veya yetkili mercilere başvurarak üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırım.