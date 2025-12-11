İşte Hacıosmanoğlu'nun 3 zaafı: "Aslan yavrularını gıdıklıyor" diyerek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ABD dönüşünde ayağının tozuyla düzenlediği basın toplantısındaki sözleri tartışma yaratırken, gazeteci Mustafa Anıklı dikkat çeken iddialarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun samimiyetinden şüphesinin olmadığını belirten Anıklı, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ama, fakat, ancak; her ne derseniz deyin; yönlendirenler konusunda şüphelerim büyük... Yoksa Amerika'dan dönüp, jetlagı geçmeden, valizini bile boşaltmadan basın toplantısı düzenlemek, hele hele, bir yandan "Ben büyük ağabeyim" derken, kulüp başkanı gibi konuşmak... Kim söylediyse, kim onayladıysa, kim metnini yazdıysa ilişkilerini bir kez daha gözden geçirmeli Sayın Başkan...

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe Dursun Özbek Okan Buruk açıklaması: "Köpeksiz köy bulmuşlar" kime dedi

İki iki daha dört; Futbol Federasyonu Başkanı'nın üç zaafı var; Trabzonspor, Fenerbahçe ve Yasin Kol... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu girmiyorum bile; liste kabarmasın. Değil mi ki Başkan Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için, "Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe" olduğunu söylüyor, kendi tabiriyle "aslan yavruları"nı gıdıklıyor, üstelik maç içerisindeki pozisyonların analizini yapıyor, işte o zaman, "Ben herkesin başkanıyım" sözünün raf ömrü tamamlanıyor.

KOL GALATASARAY-SAMSUN MAÇINA ÇIKMALIYDI Kİ!..

Zamanında, dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un, Trabzon'da sırtına taş yiyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Bariç'i eleştirmek için söylediği, "Magnum tabancası ile ateş etsen, üç buçuk metre öteye gitmez" sözünden ne farkı kaldı Hacıosmanoğlu'nun dedikleri?

Galatasaray maçında 8 kişiyle atağa kalkan Fenerbahçe'nin hakkı yendiği söyleniyor. Bence de doğru... Hakemin kararı yanlıştı. Ama orada düdük çalan Yasin Kol, sarı-kırmızılı yönetimin sitemine rağmen, bir hafta sonra yeniden atanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu veya atamayı yapan Merkez Hakem Kurulu, burada da yanlış yapıyor. Kol, Eyüp-Kayseri maçına değil, Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasına çıkmalıydı ki, "İşte delikanlı Federasyon" deme şansımız olurdu."