Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe Dursun Özbek Okan Buruk açıklaması: "Köpeksiz köy bulmuşlar" kime dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında bahis soruşturmasının yanı sıra Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Dursun Özbek, Okan Buruk'la ilgili de konuşurken, "Köpeksiz köy bulmuşlar" diye kimlere seslendiğini de açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisiyle ilgili şikayetlerini şöyle değerlendirdi:

"Galatasaray kulüp başkanımız ve başkanvekilimiz geldiler, görüştük. Dursun abi diyorum, Abdullah kardeşimize kardeşim diyorum. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldılar. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var; hakem sarı kartı göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. Sekiz kişiyle atak yaparken hakem oyunu durdurup yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Sonucu etkileyecek çok fazla şey gördük. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. Hakem maç sonuna etki etmemiş. Ama algı ve yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Konuşma içinde söylediğim gibi biz, doğruları yapmakla yükümlüyüz. Allah bize, yanlış yapmayı nasip etmesin.

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığını ne zaman bırakacağını açıkladı

Son 2 haftada insanlar şikayette bulunuyor ama 3-4 haftadır hakemler iyi maç yönetiyor. Futbol ailesi destek vermesi gerekirken kişisel çıkarlarla bunlara köstek olmanın Türk futbolunun geleceği açısından hayırlı olacağını düşünmüyorum. Talihsiz açıklamalar. Hakem Trabzon bölgesi hakemi. Maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular bunu söyleyebilir, kıbleleri kiminin belli değil ama yöneticilerin bu konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta, maç hakemi maçın sonucuna etki etmedi. Bu cümleler Türk futboluna katkı sağlamaz. Kişiselleştirmeden kamuoyunun bilmesini istiyorum. Galatasaray Kulübünün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi' diyor. 'Onun hakemliği bitti, Yasin Kol'un bitmedi' diyor. Onların pozisyonları bir değil. Kaldı ki, bu mesajların kamuoyuna katkı sağlamayacağına inanıyorum. Bu konulara MHK karar veriyor ama geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçında Arda Kardeşler'in hakemliği benim için bitmişti zaten. Bu konuşmalara girmenin futbola hiçbir faydası yok. Kulüplerle dostluklarımız bakidir. Düşmanlığımız yok öyle bir şansımız da yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum, taraftarlara da çok saygı duyuyorum. Olimpiyatta bizi ayakta alkışladıklarını da unutmuyorum. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafedeyiz, bu sözü verdik. Bunu yerine getiremezsek bu koltuklarda oturmayız."

"KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR" DEMİŞTİ

Hacıosmanoğlu'na Dünya Kupası kura çekimi için gittiği ABD'de HT Spor'a yaptığı açıklama soruldu. TFF Başkanı, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti. Bu sözleri kime söylediği sorulunca Hacıosmanoğlu, şu cevabı verdi:

"Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. O zaman elbette bizim de vereceğimiz bir cevap var. Anlatabildim mi!"