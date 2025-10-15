İsrail maçı ortalığı karıştırdı: Yaralılar var

İsrail maçı öncesi İtalya'da düzenlenen protestolarda 13 kişi yaralanırken 15 kişi ise gözaltına alındı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya sahasında İsrail karşılaştı. Ev sahibi ekip 3-0'lık skorla galip gelirken maça protestolar damga vurdu.

13 KİŞİ YARALANDI 15 KİŞİ GÖZALTINDA

İtalyan ANSA ajansının haberinde, olaylarda 2'si gazeteci, 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı, 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

BAYRAK AÇANLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca maç sırasında Blueenergy Stadı'nda tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Udine'de İtalya'nın İsrail ile oynadığı maç sırasında düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.

Protestocular, Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşımış, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Victor Osimhen'in attığı mesajları açıkladı: Kötü günler olacakVictor Osimhen'in attığı mesajları açıkladı: Kötü günler olacak

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yürüyüşün son bölümünde, bir grubun stadın yakınına yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık vermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

