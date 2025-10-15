Victor Osimhen'in attığı mesajları açıkladı: Kötü günler olacak

Sevilla forması giyen Akor Adams, Galatasaraylı Victor Osimhen ile yaptığı mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaştı.

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen ile Sevillalı Akor Adams arasında yaşanan mesajlaşma sosyal medyada gündem oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

“KÖTÜ GÜNLERLE NASIL BAŞA ÇIKIYORSUN”

Nijeryalı golcü Akor Adams, vatandaşı Victor Osimhen’e mesaj atarak "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye sordu.

2f380025-89f7-4fda-89c9-a0f069b99470.webp

“HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK”

Victor Osimhen ise verdiği cevapta "Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı?" sözlerini sarf etti.

68ef5facd7163f1e5f70142c.webp

KONUŞMAYI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Victor Osimhen’in cevabı sonrası Akor Adams konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

