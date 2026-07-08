İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor: Sevindiren gelişme açıklandı
Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde ilk kez sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertlileri sevindiren gelişme ise resmi internet sitesinden açıklandı.
Avusturya kampına giren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında ev sahibi ülkenin ekiplerinden Admira Wacker ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme de resmen duyuruldu.
Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşma TV100'den şifresiz yayımlanacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Futbol Takımımız, kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.30’da Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle yapacak. TV100'den yayınlanacak müsabakaya Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçemiz, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Takımımız, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.