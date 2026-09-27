UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C ligindeki 10 maçla sona erdi. İngiltere - İspanya maçı nefes kesti: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağdı.

Gecenin en dikkat çeken maçı İngiltere ile İspanya arasında oynandı.

Maçın 2. dakikasında İspanya, Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere 36. dakikada Anthony Gordon ile beraberliği sağladı. 40. dakikada Nico O'Reilly'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Harry Kane kafayla vurdu. Cucurella'nın arka direkteki ters müdahalesiyle top ağlara giderken İngiltere soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

İngiltere, 53. dakikada Rodri'nin Bellingham'a ceza alanındaki müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra atışı kullanan Kane'in vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada Nico O'Reilly'nin kaybettiği topu Olmo, müsait durumdaki Baena'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74. dakikada yeniden öne geçti. Baena'nın pasıyla üç İngiliz oyuncunun arasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikel Oyarzabal, topu Trafford'un üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-3.

Kalan bölümde rakip ceza alanında pozisyonlar bulan ancak son toplarda etkili olamayan İngiltere karşısında İspanya sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Son Dünya Şampiyonu İspanya, yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GOL YAĞDI

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-İspanya: 2-3

Çekya-Hırvatistan: 1-2

B Ligi

1. Grup:

Slovenya-İskoçya: 0-0

Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

C Ligi

1. Grup:

San Marino-Finlandiya: 0-7

Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

İzlanda-Estonya: 1-1

+Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2 (AA)