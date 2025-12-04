Iğdır FK geriden gelerek gruplara kaldı

Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır FK ve Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.

IĞDIR FK TUR ATLADI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Iğdır FK kazandı ve gruplara kalmayı başardı.

Orduspor 1967, 8. dakikada Erdem Onur Beytaş'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

35. dakikada Özder Özcan'ın golü Iğdır FK'ya beraberliği getirirken, 41. dakikada Osman Arslantaş'ın golü Ordu ekibini bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

83. dakikada Ferdi Güzelsu, elle müdahale yaptıktan sonra kırmızı kart görerek Orduspor 1967'yi 10 kişi bıraktı.

SON BÖLÜMDE 2 PENALTI

Iğdır FK'da 84. dakikada penaltıdan Fode Koita ile dengeyi yakalarken, 89. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, Iğdır ekibini maçta 3-2 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol çıkmadı ve kazanan Iğdır FK oldu.