Iğdır FK geriden gelerek gruplara kaldı

Iğdır FK geriden gelerek gruplara kaldı
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK, 2-1 geriye düştüğü Orduspor 1967 karşısında son bölümde bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanıp adını grup aşamasına yazdırdı.

Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır FK ve Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.

IĞDIR FK TUR ATLADI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Iğdır FK kazandı ve gruplara kalmayı başardı.

Orduspor 1967, 8. dakikada Erdem Onur Beytaş'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştuFatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu

35. dakikada Özder Özcan'ın golü Iğdır FK'ya beraberliği getirirken, 41. dakikada Osman Arslantaş'ın golü Ordu ekibini bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

83. dakikada Ferdi Güzelsu, elle müdahale yaptıktan sonra kırmızı kart görerek Orduspor 1967'yi 10 kişi bıraktı.

SON BÖLÜMDE 2 PENALTI

Iğdır FK'da 84. dakikada penaltıdan Fode Koita ile dengeyi yakalarken, 89. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, Iğdır ekibini maçta 3-2 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol çıkmadı ve kazanan Iğdır FK oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Spor
Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu
Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu
Okan Buruk Ömer Üründül'ü fena kızdırdı
Okan Buruk Ömer Üründül'ü fena kızdırdı
Real Madrid'e şok: 2 ay yok
Real Madrid'e şok: 2 ay yok