Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'nin durumuna çevrildi. Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞME YAPILMAMASI RAHATSIZ ETTİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi ile henüz kontrat görüşmesi yapılmaması, oyuncuda rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Bu sebepten dolayı tecrübeli oyuncunun devre arasında ayrılık yönünde adım atabileceği belirtildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da yönetim, Icardi'nin olası ayrılığı için harekete geçti.

Galatasaray'dan Santiago Gimenez operasyonu

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Milan forması giyen Santiago Gimenez'i gündemine alacak.

Son dönemde İtalya basınında Meksikalı golcünün devre arasında Milan'dan ayrılacağı yönünde haberler çıktı.

FENERBAHÇE İLE DE ANILIYOR

24 yaşındaki forvetin bir süredir adıFenerbahçe ile de anılıyordu.

Galatasaray'da tüm gözler Icardi ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

Oyuncunun takımdaki geleceği merak ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

