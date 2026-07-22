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Halk TV Spor Icardi'den Galatasaray'ın son teklifine cevap gelmedi: Sebebi belli oldu

Icardi'den Galatasaray'ın son teklifine cevap gelmedi: Sebebi belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye veda organizasyonu teklifi yaptı. Ancak Arjantinli futbolcu teklife hala yanıt vermedi. Deneyimli golcü veda şekli nedeniyle Galatasaray'a oldukça kırıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Icardi'den Galatasaray'ın son teklifine cevap gelmedi: Sebebi belli oldu

Yeni sezon öncesi Mauro Icardi'yle sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Galatasaray yönetimi istediği sonucu alamayınca yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan sarı-kırmızılılar veda mesajı yayınladı.

DURSUN ÖZBEK VEDA ORGANİZASYONU ÖNERDİ

Ani gelen ayrılık Galatasaray'da tepkilere yol açarken Dursun Özbek'ten sürpriz bir teklif geldi. Arjantinli futbolcuyla temasa geçen Dursun Özbek veda organizasyonu düzenlemeyi önerdi.

Icardi'den Galatasaray'ın son teklifine cevap gelmedi: Sebebi belli oldu - Resim : 1

TEKLİFE YANIT VERMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, Dursun Özbek'ten gelen teklife hala yanıt vermedi. Deneyimli golcünün, Galatasaray'a kırgın olduğu kaydedildi.

MEKSİKA'DAN 2 KULÜP İSTİYOR

Sıradaki adresi merakla beklenen futbolcuya Meksika'dan 2 kulübün talip olduğu biliniyor. Ancak deneyimli golcü, İtalya veya Arjantin'den bir takıma gitmek istiyor.

4 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDULAR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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