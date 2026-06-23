Icardi mahsur kaldı: Galatasaray'ı şoke eden karar

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Galatasaray formasıyla üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Mauro Icardi, Arjantin'de mahsur kaldı.

WANDA NARA MAHKEMEYE BAŞVURDU

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara, bazı maddi yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Bir süredir çocuklarıyla vakit geçirmek için Arjantin'de bulunan Mauro Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği öne sürüldü.

ARJANTİN'DE KALDI

İstanbul'a gelerek sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunması beklenen yıldız futbolcu, yasak kararı nedeniyle Arjantin'den ayrılamadı.

ACİL DURUŞMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Mauro Icardi'nin yaşanan olaylar nedeniyle büyük bir rahatsızlık duyduğu vurgulandı. Oyuncunun avukatları yasağın kalkması adına başvuruda bulundu. Wanda Nara'nın avukatlarının da katılacağı duruşmada mali ve ailevi anlaşmazlıklar masaya yatırılacak.