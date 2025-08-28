Icardi eski takım arkadaşı Aktürkoğlu’nun fotoğrafını paylaştı
Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı galibiyet golünü atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Son dönemde sarı lacivertli takımın radarında olduğu söylenen Kerem Aktürkoğlu,Benfica formasıyla sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'ye karşı attı.
ESKİ TAKIM ARKADAŞININ FOTOĞRAFININ PAYLAŞTI
Zaman zaman sarı lacivertlilerle polemiğe giren eski takım arkadaşı Icardi, Aktürkoğlu ile eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak göndermede bulundu.
Icardi'nin sosyal medya paylaşımında yer alan o fotoğraf:
Maç sonrası Icardi, eski takım arkadaşına göndermede bulunarak birlikte çekilmiş eski bir fotoğraflarını yayınladı.
