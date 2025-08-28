Icardi eski takım arkadaşı Aktürkoğlu’nun fotoğrafını paylaştı

Yayınlanma:
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye maç kazandıran golü atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı galibiyet golünü atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Son dönemde sarı lacivertli takımın radarında olduğu söylenen Kerem Aktürkoğlu,Benfica formasıyla sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'ye karşı attı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞININ FOTOĞRAFININ PAYLAŞTI

Zaman zaman sarı lacivertlilerle polemiğe giren eski takım arkadaşı Icardi, Aktürkoğlu ile eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak göndermede bulundu.

Icardi'nin sosyal medya paylaşımında yer alan o fotoğraf:

whatsapp-image-2025-08-28-at-02-51-01.jpeg

Maç sonrası Icardi, eski takım arkadaşına göndermede bulunarak birlikte çekilmiş eski bir fotoğraflarını yayınladı.

Nihat Kahveci: Osimhen Icardi'ye bağıramazNihat Kahveci: Osimhen Icardi'ye bağıramaz

Icardi Galatasaray taraftarına kafa attı iddiasıIcardi Galatasaray taraftarına kafa attı iddiası

"Icardi eskisi gibi koşamıyor""Icardi eskisi gibi koşamıyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

