Nihat Kahveci: Osimhen Icardi'ye bağıramaz

Süper Lig’de Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sırasında Osimhen ile Yunus Akgün ufak bir tartışma yaşarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

“ICARDI’YE BAĞIRABİLECEK Mİ”

Maçın ardından o anlara değinen Nihat Kahveci, "Icardi fizik olarak hazır olduğunda çift forveti izleyeceğiz Süper Lig'de. Osimhen, Icardi'ye bağırabilecek mi pas vermediğinde” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN AYNI TEPKİYİ YAPAR MI”

Yaşananların tatlı sorunlar olduğunu kaydeden Nihat Kahveci, “Bak bunlar tatlı sorunlar böyle. Mesela Yunus'un pozisyonunda Icardi vurdu, Osimhen aynı tepkiyi yapar mı? Yapamazsın. Bir de kaptan abi, kral. Bunlar Galatasaray'ın tatlı sorunları düşün" sözlerini sarf etti.

