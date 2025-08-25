Barış Alper Yılmaz antrenmana çıktı: Galatasaray yönetimi kararını verdi

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, İstanbul’a döndü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılılar, rejenerasyon çalışması yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANA ÇIKTI

Neom SC’ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz da takımla birlikte çalıştı.

YÖNETİM İLE BİR ARAYA GELECEK

Galatasaray yönetimi, bu hafta içerisinde Barış Alper Yılmaz ile bir araya gelerek çözüm yolu bulmaya çalışacak.

OKAN BURUK SAHİP ÇIKTI

Kayserispor maçının ardından Barış Alper Yılmaz’a dair konuşan teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun hata yaptığını ve camianın sahip çıkması gerektiğini dile getirmişti.

SIRADAKİ RAKİP ÇAYKUR RİZESPOR

Galatasaray ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde anlaşılması halinde Barış Alper Yılmaz’ın ilk 11’e dönmesi bekleniyor.