Barış Alper Yılmaz antrenmana çıktı: Galatasaray yönetimi kararını verdi

Barış Alper Yılmaz antrenmana çıktı: Galatasaray yönetimi kararını verdi
Yayınlanma:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz son antrenmana katıldı. Yönetim de milli futbolcu ile bir görüşme daha yapmaya karar verdi.

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, İstanbul’a döndü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılılar, rejenerasyon çalışması yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANA ÇIKTI

Neom SC’ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz da takımla birlikte çalıştı.

YÖNETİM İLE BİR ARAYA GELECEK

Galatasaray yönetimi, bu hafta içerisinde Barış Alper Yılmaz ile bir araya gelerek çözüm yolu bulmaya çalışacak.

OKAN BURUK SAHİP ÇIKTI

Kayserispor maçının ardından Barış Alper Yılmaz’a dair konuşan teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun hata yaptığını ve camianın sahip çıkması gerektiğini dile getirmişti.

SIRADAKİ RAKİP ÇAYKUR RİZESPOR

Galatasaray ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde anlaşılması halinde Barış Alper Yılmaz’ın ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Spor
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı
Barış Alper Yılmaz geri döndü
Barış Alper Yılmaz geri döndü