Icardi Galatasaray taraftarına kafa attı iddiası

Yayınlanma:
Sevgilisiyle İstanbul'da bir mekan çıkışında görüntülenen Galatasaray'ın golcüsü Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların içinde kalınca gerginlik yaşandı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'da yaşadığı tatsız bir olayla sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız oyuncu sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla birlikte bir mekan çıkışında kalabalık içinde kaldı.
Galatasaray taraftarları yıldız golcüyle fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarışırken Icardi'nin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Yıldız futbolcunun bir Galatasaray taraftarıyla yaşadığı kısa süreli tartışma sonrasında kafa attığı iddia edildi.
Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ARJANTİNLİ GAZETECİ PAYLAŞTI:

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen Icardi'nin Galatasaray taraftarına kafa attığını iddia ederek görüntüleri paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

icardikafaatti.png

İŞTE O ANLAR:

VİDEONUN UZUN HALİ ORTAYA ÇIKTI:

İSTANBUL HAYRANLIĞINI PAYLAŞTI

Arjantinli oyuncu China Suarez, sevgilisi Icardi’yi görmek için önceki gün İstanbul’a geldi. Şehri keşfederken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Bu şehre, manzaralarına, kültürüne ve insanlarına bayılıyorum” diyerek İstanbul’a olan hayranlığını dile getirdi.

icardisuarez.webp

Wanda Nara ile ayrılığı sonrası yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi, China Suarez ile olan ilişkisiyle sık sık magazin sayfalarında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

