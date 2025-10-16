Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu

Yayınlanma:
Hatayspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Avukat Ethem Çakır seçildi.

Mevcut başkan Hikmet Çinçin’in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından kulüpte olağanüstü kongre kararı alındı. 9 Ekim’de yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamayınca, kongre bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO yerleşkesinde gerçekleştirildi.

hataysporun-yeni-baskani-ethem-cakir-ol-966720-287129.jpg
Hatayspor'un yeni başkanı Ethem Çakır

Genel kurulda iki aday yarıştı. 117 oy alan Ethem Çakır başkanlığa seçilirken, diğer aday Mustafa Şaşmaz 29 oyda kaldı.

Hatay Barosu avukatlarından olan Çakır’ın başkanlığındaki yönetim kurulu listesi de açıklandı.

Çakır, kongre sonrası yaptığı konuşmada, “Bu kulüp hepimizin gururu. Yönetim olarak ilk hedefimiz, Hatayspor’u ekonomik anlamda güçlendirmek ve yeniden Süper Lig hedefiyle güçlü bir yapı inşa etmek olacak” dedi.

Ethem Çakır başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Abdulhay Denizli, Aydın Parlak, Alpaslan Şahbaz, Mustafa Sıraç, Muhammed Köleoğlu, Mehmet Garip Siper, Servet Dennuraoğlu, Kenan Bilmez, Süleyman Kızılkaya, Yılmaz Yağcı, Hikmet Güzelmansur, Garip Hatun.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

