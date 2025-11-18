Halil Umut Meler'in kararları maçın önüne geçti: Damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son maçında Hırvatistan, Karadağ deplasmanına çıktı.

Maçta 2-0 geriye düşen Hırvatistan, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Hırvatistan, grubu 22 puanda bitirdi ve Dünya Kupası biletini aldı.

HALİL UMUT MELER'İN KARARLARI DAMGA VURDU

Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Meler'in verdiği tartışmalı kararlar maça damgasını vurdu.

MELER KORNER KARARI VERDİ: VAR ÇAĞIRDI

34. dakikada Hırvatistan’ın sağ kanattan yaptığı hücumda Kristijan Jakic, rakibinin teması sonrası yerde kaldı.

Halil Umut Meler önce korneri gösterdi ancak VAR incelemesinin ardından monitörden pozisyonu tekrar değerlendirdi. Yapılan kontrolün sonrasında Meler, kararını değiştirip penaltı noktasını işaret etti.

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI: GOL GEÇERLİ SAYILDI

72. dakikada Petar Musa’nın şutunda direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem Bora Özkara pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine yapılan kontrol sonucunda golün geçerli olduğuna hükmedildi.

Bu an, Hırvatistan’ın galibiyete uzanmasında önemli bir pozisyon oldu.