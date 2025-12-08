Hakem kararı Beşiktaş'ı çıldırttı: Anında paylaşım geldi

Beşiktaş - Gaziantep FK maçında Jota Silva ceza sahası içerisinde yerde kalırken oyun devam etti. Siyah-beyazlılar, hakem kararına tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem kararları siyah-beyazlıları çıldırttı.

PENALTI BEKLEDİLER

İlk yarının son anlarında ceza sahası içine giren Jota Silva yerde kaldı. Beşiktaşlılar, penaltı beklerken VAR incelemesinin ardından devam kararı çıktı.

JOTA SILVA MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Yaşanan pozisyonun ardından sakatlanan Jota Silva sakatlandı. Silva’nın yerine oyuna Tammy Abraham dahil oldu.

İlk yarının bitmesinin ardından soyal medyada bir paylaşım yapan Beşiktaş, hakem kararına tepki gösterdi. Paylaşımda, “Kime VAR, kime YOK” denildi.

Galatasaray'ın gizli transfer bombası ortaya çıktı: Beşiktaş'tan gitmiştiGalatasaray'ın gizli transfer bombası ortaya çıktı: Beşiktaş'tan gitmişti

CENGİZ ÜNDER DE SAKATLANDI

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder de ilk yarı sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ünder’in yerine de Milot Rashica oyuna girdi.

