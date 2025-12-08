Sergen Yalçın çok sinirlendi: Kötü haberi verdi

Sergen Yalçın çok sinirlendi: Kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:

2-2 bittiği için söyleyeceğim şeyler insanlara geçmeyecek. Biz sonuç odaklıyız futbolda. Önce biraz hakemlerle başlayalım. Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum. verilen ve verilmeyen penaltılara bakıyorum. Futbol ortamı çok sağlıksız! Rakip takım ikinci yarı yaklaşık 10-12 dakika süre çaldı. Oyuncuyu dışarıya da çıkartmıyorlar. 4. hakeme dedim ‘madem sakatlık var dışarıda tedavi yapılsın’. Bizim maçlarda rakipler sahada tedavi görüyorlar hep. Hücum anlamında şu var: Saç baş yoldurtacak nitelikteydi. Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Yediğimiz goller defansta baktığınızda tamamen bireysel hatalar. Oyuncuların top kazanmasından baskılarından çok memnunuz ama futbol skor oyunu. Skorlar göstermiyor ama takım istatistik açısından çok gelişti. Maalesef sonuç olmayınca onlar da önemli görülmüyor. Çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemezBeşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez

“CİDDİ SAKATLANDI HERHALDE”

Sakatlanan oyuncuların durumunu bilmiyorum ama Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Henüz tam durumlarını bilmiyorum. Ama oyuncularımız var. Rashica'yı aldık oyuna Tammy de Jota yerine girdi eskisine göre çok daha iyi oynadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Spor
Son dakika | Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Son dakika | Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Murat Sancak'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Murat Sancak'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'ın kumar oynadığı anların fotoğrafı ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etti
Mert Hakan Yandaş'ın kumar oynadığı anların fotoğrafı ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etti