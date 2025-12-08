Sergen Yalçın çok sinirlendi: Kötü haberi verdi

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:

2-2 bittiği için söyleyeceğim şeyler insanlara geçmeyecek. Biz sonuç odaklıyız futbolda. Önce biraz hakemlerle başlayalım. Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum. verilen ve verilmeyen penaltılara bakıyorum. Futbol ortamı çok sağlıksız! Rakip takım ikinci yarı yaklaşık 10-12 dakika süre çaldı. Oyuncuyu dışarıya da çıkartmıyorlar. 4. hakeme dedim ‘madem sakatlık var dışarıda tedavi yapılsın’. Bizim maçlarda rakipler sahada tedavi görüyorlar hep. Hücum anlamında şu var: Saç baş yoldurtacak nitelikteydi. Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Yediğimiz goller defansta baktığınızda tamamen bireysel hatalar. Oyuncuların top kazanmasından baskılarından çok memnunuz ama futbol skor oyunu. Skorlar göstermiyor ama takım istatistik açısından çok gelişti. Maalesef sonuç olmayınca onlar da önemli görülmüyor. Çalışmaya devam edeceğiz.

“CİDDİ SAKATLANDI HERHALDE”

Sakatlanan oyuncuların durumunu bilmiyorum ama Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Henüz tam durumlarını bilmiyorum. Ama oyuncularımız var. Rashica'yı aldık oyuna Tammy de Jota yerine girdi eskisine göre çok daha iyi oynadı.