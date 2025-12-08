Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7 ve 66. dakikalarda Mohamed Bayo’dan geldi.

CENGİZ ÜNDER VE JOTA SILVA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Jota Silva ise ilk yarı yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

HAKEM KARARI BEŞİKTAŞ’I ÇILDIRTTI

Jota Silva’nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklenirken VAR incelemesinin ardından devam kararı çıktı. Bu karar, Beşiktaş’ın tepkisini çekti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada yer aldı. 23 puandaki Gaziantep FK ise 7. sırada kaldı.