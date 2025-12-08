Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı

Yayınlanma:
Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın saaktlıkları can sıktı.

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7 ve 66. dakikalarda Mohamed Bayo’dan geldi.

kdfsdk.jpg

CENGİZ ÜNDER VE JOTA SILVA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ve Jota Silva ise ilk yarı yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli olduMert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

HAKEM KARARI BEŞİKTAŞ’I ÇILDIRTTI

Jota Silva’nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklenirken VAR incelemesinin ardından devam kararı çıktı. Bu karar, Beşiktaş’ın tepkisini çekti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada yer aldı. 23 puandaki Gaziantep FK ise 7. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
