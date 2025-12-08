Galatasaray'ın gizli transfer bombası ortaya çıktı: Beşiktaş'tan gitmişti

Yayınlanma:
Galatasaray'ın ara transferde gizlediği bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Gedson Fernandes'i istediği ileri sürüldü.

Galatasaray, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, gizlediği bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Gedson Fernandes'i istediği ve listenin ilk sırasına yazdığı iddia edildi.

Gedson Fernandes, bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya gitmişti. Rus ekibinin bu transfer için 27 milyon euro ödediği bildirilmişti. Sporx'teki habere göre 26 yaşındaki oyuncu Okan Buruk'un raporunda yer alıyor.

Haberde Galatasaray'ın teklifte bulunması halinde Rus kulübünün de Gabriel Sara'yı isteyeceği, ancak sarı kırmızılıların bu takasa sıcak bakmadığı da belirtildi.

"Gedson Fernandes 2 takıma haber gönderdi: Dönmek istiyor"

Spartak Moskova ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek olan Gedson Fernandes, bu sezon 20 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Gedson Fernandes, Türkiye'ye ilk olarak Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelmiş, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında oynamıştı. 18 maçta sarı kırmızılı formayı giyen Fernandes, 1 gol atıp, 1 asist yapmıştı.

2024/11/07/hbgs.jpgPortekizli futbolcu Beşiktaş'ta ise 2022-23 sezonundan itibaren forma giymiş, 129 maçta 18 gol atıp, 11 de asiste imza atmıştı. Beşiktaş ilk transfer ettiğinde yarım sezon için Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

