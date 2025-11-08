"Gedson Fernandes 2 takıma haber gönderdi: Dönmek istiyor"

Beşiktaş, sezon başında Gedson Fernandes'le yollarını ayırmıştı. Yıldız oyuncu Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olmuştu. Beşiktaş, transferle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır.

Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Gedson Fernandes şov yaptı Spartak Moskova kazandı

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Spor'da yaptığı yorumda Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönmek istediğini ileri sürdü. Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış."

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçirmiş, ayrılık kararı siyah beyazlı taraftarlar arasında üzüntü yaratmıştı.

Rus ekibinde 15 maça çıkan Fernandes, 15 maçta forma giyerken 5 gol atıp 2 asist yaptı. Fernandes'in sözleşmesi 2029'da sona eriyor.