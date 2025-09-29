Gedson Fernandes şov yaptı Spartak Moskova kazandı

Gedson Fernandes şov yaptı Spartak Moskova kazandı
Yayınlanma:
Rusya Premier Lig'in 10. haftasında Gedson Fernandes'in 2 gol attığı maçta Spartak Moskova Pari Nizhny Novgorod'ı farklı yendi.

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, takımının Pari Nizhny Novgorod ile oynadığı maçta yıldızlaştı.

Spartak Moskova, kendi sahasındaki karşılaşmanın 10. dakikasında Manfred Ugalde'nin golüyle öne geçti.

Maçın 36. dakikasında sahanın en iyisi olan Gedson Fernandes, ceza alanına yapılan ortaya iyi çıkarak kafayla topu filelere yolladı ve durumu 2-0 yaptı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI

64. dakikada Gedson Fernandes bir kez daha ortaya çıktı. Portekizli futbolcu ceza sahasının dışından attığı şutla ağları havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı.

Gedson Fernandes ilk maçında yıkıldıGedson Fernandes ilk maçında yıkıldı

Spartak Moskova rakibi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Rusya Premier Lig'de Spartak Moskova, 18 puanla 5. sırada yer alıyor.

Pari Nizhny Novgorod ise 6 puanla 15. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı
Okan Buruk'u yemek isteyenleri açıkladı: Fatih Terim detayı
"Emre Belözoğlu çocukluk arkadaşı tarafından kovuldu"
"Emre Belözoğlu çocukluk arkadaşı tarafından kovuldu"
Beşiktaş Kocaelispor karşısında: İlk 11 belli oldu
Beşiktaş Kocaelispor karşısında: İlk 11 belli oldu