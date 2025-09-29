Gedson Fernandes şov yaptı Spartak Moskova kazandı

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, takımının Pari Nizhny Novgorod ile oynadığı maçta yıldızlaştı.

Spartak Moskova, kendi sahasındaki karşılaşmanın 10. dakikasında Manfred Ugalde'nin golüyle öne geçti.

Maçın 36. dakikasında sahanın en iyisi olan Gedson Fernandes, ceza alanına yapılan ortaya iyi çıkarak kafayla topu filelere yolladı ve durumu 2-0 yaptı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI

64. dakikada Gedson Fernandes bir kez daha ortaya çıktı. Portekizli futbolcu ceza sahasının dışından attığı şutla ağları havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı.

Gedson Fernandes ilk maçında yıkıldı

Spartak Moskova rakibi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Rusya Premier Lig'de Spartak Moskova, 18 puanla 5. sırada yer alıyor.

Pari Nizhny Novgorod ise 6 puanla 15. sırada kaldı.