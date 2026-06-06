Hakan Safi'den seçime saatler kala Ali Koç hamlesi

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmak için mücadele edecek.

HAKAN SAFİ'DEN ALİ KOÇ HAMLESİ

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den seçim öncesi kritik bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Ali Koç ile bir araya geldi.

İkilinin ne konuştuğu ise belirsizliğini koruyor.

ANLAŞTIĞI İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda konuşan Hakan Safi, "Çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda 1 dakika bile tereddüt etmedim. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik, farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan birisi de benim kıymetli arkadaşım Maldini.

Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın mimarı olan Maldini ile hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe'nin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağını kararlaştırdık.

Transfer temaslarımız haftalar öncesinde başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. Değerli Fenerbahçeliler, ben ıslak imza olmadan konuşmam.

Bu anlaşmaları da yaparken çok ince düşündük. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman buraya gelecekler. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak." ifadelerini kullandı.