Hacıosmanoğlu'nun 8 ay 10 gün hapis cezası: Birikimlerini FIFA ile paylaşacak!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi.

TFF'nin internet sitesinde "FIFA’nın Zürih şehrinde yapılan toplantıda, TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine seçildi” denildi.

Gazeteci Cemal Ersen, "Normal koşullarda Türk futbolu adına gurur verici bir gelişme deyip alkışlamak gerekirdi. Hacıosmanoğlu’nun görev yapacağı komite, dünyadaki tüm statlarda 'futbolcu, hakem ve seyirci' güvenliğinin sağlanması için çalışan bir birim. Onları kollamak ve korumakla sorumlu" diyerek çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Ersen'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Bazı yaşanmışlıklar ve hatalar hayatınız boyunca peşinizi bırakmaz. Tıpkı Hacıosmanoğlu’nun 2015-16 sezonunda oynanan Trabzonspor- Gaziantepspor maçı sonrası altı hakemi Avni Aker Stadı’nda 4.5 saat rehin tutması gibi! Ben de maçta idim. Dönemin Trabzonspor başkanı kontrolünü öyle kaybetmişti ki, 'Sabaha karşı orada olacağım, ben gelene kadar soyunma odasından çıkmasınlar' talimatı vermişti.

O dar koridor öfkeli insanlarla dolmuş, tehditler gırla gitmiş, kapılar tekmelenmiş, hakemler beş metre karelik odada sinip kalmış, emniyet güçleri ne yapacaklarına dair kararsız kalmıştı.

Türkiye gece boyu bu olayı konuşurken, Ankara’dan gelen “önemli” bir telefonla hakemlerin saatler süren tutsaklıkları son bulmuş, polis koruması eşliğinde kenti terk etmişlerdi.

"HAKEMLERE BAKIŞI BELLİ"

Sonrası malum; hakemler Hacıosmanoğlu ve diğer yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu, Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Hacıosmanoğlu ile 11 yöneticiye “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları” gerekçesiyle 8’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi.

TFF Başkanı’nın hakemlere bakışı belli. Yıldızı onlarla hiç barışmadı. Lakin kendisi, stadyumlardaki güvenliğin sağlanması konusunda oldukça deneyimli. Birikimlerini FIFA’daki komite üyeleriyle paylaşması bu açıdan çok önemli! Dolayısıyla bu seçim, iki tarafa da hayırlı olsun."