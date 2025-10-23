Hacıosmanoğlu FIFA'ya gidiyor: TFF açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Zürih’te gerçekleştirdiği son toplantıda futbolun yönetimi ve geleceğiyle ilgili önemli kararlar alırken, yeni dönem komite üyelerini de belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan iki üst düzey isim, FIFA’nın 2025–2029 dönemi komitelerinde görev alacak.

Açıklama TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlandı.

Hacıosmanoğlu FIFA Güvenlik Komitesi'nde olacak

HACIOSMANOĞLU FIFA'DA

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi. Bu komite, maç güvenliği, taraftar düzeni ve stadyum altyapıları gibi kritik alanlarda küresel standartların belirlenmesinde rol oynuyor.

KAVAK'A DA ÖNEMLİ GÖREV

TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi’nde görev alacak. Kavak, aynı zamanda TFF İcra Kurulu Üyesi ve FIFA–UEFA ilişkilerinden sorumlu yönetici olarak uluslararası futbol diplomasisinde aktif rol üstleniyor.

Zehra Neşe Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'nde

GÖZLER ZÜRİH'TE

FIFA’nın bu toplantısında Türkiye'den iki isme görev vermesi dikkat çekti. Zürih'te yapılacak toplantıda Hacıosmanoğlu ve Kavak görev alacak.