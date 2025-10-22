TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı
Bodo/Glimt'i konuk edecek Galatasaray, maça saatler kala PFDK'ye sevk edildi. TFF, kararı internet sitesinden açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 9. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
TAKIM OLARAK PFDK’YE SEVK EDİLDİLER
TFF’den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, çirkin tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesiyle nedeniyle takım olarak PFDK’ye sevk edildi.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BODO/GLIMT’İ KONUK EDECEKLER
Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 19.45’te Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.
İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh