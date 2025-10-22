TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı

TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı
Yayınlanma:
Bodo/Glimt'i konuk edecek Galatasaray, maça saatler kala PFDK'ye sevk edildi. TFF, kararı internet sitesinden açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 9. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

Sinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladıSinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladı

TAKIM OLARAK PFDK’YE SEVK EDİLDİLER

TFF’den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, çirkin tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesiyle nedeniyle takım olarak PFDK’ye sevk edildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BODO/GLIMT’İ KONUK EDECEKLER

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 19.45’te Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.

thumbs-b-c-728b7f99f2cdccc04252033d4db4cd4f.jpg

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Spor
Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı
Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı
İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı
İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı