TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 9. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TAKIM OLARAK PFDK’YE SEVK EDİLDİLER

TFF’den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, çirkin tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesiyle nedeniyle takım olarak PFDK’ye sevk edildi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BODO/GLIMT’İ KONUK EDECEKLER

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 19.45’te Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh