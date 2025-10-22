Sinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladı

Sinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray'ın fikstürüne dair konuşan Sinan Engin, şampiyonluğu getirecek maçları açıkladı.

Süper Lig’de 9. haftanın ardından Galatasaray, 25 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin ise 6 puan önünde yoluna devam ediyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken Sinan Engin’den Galatasaray’a dair ilginç bir değerlendirme geldi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisine Galatasaray şoku: Hapis cezası istendiFenerbahçe'nin eski yöneticisine Galatasaray şoku: Hapis cezası istendi

“9 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON OLUR"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan Sinan Engin, "Galatasaray; Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarından 9 puan alırsa şampiyon olur" sözlerini sarf etti.

lgkmnghghn.jpg

“LİGDE İYİ OYNAMIYOR AMA NAMAĞLUP”

Galatasaraylı futbolculara vurgu yapan Sinan Engin, “Galatasaray, ligde iyi oynamıyor ama namağlup. Çünkü iyi futbolcuları var. Bir gün Barış Alper, bir gün Osimhen, bir gün Yunus Akgün, bir gün bakıyorsun Leroy Sane gibi eleştirilen adam sahneye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Spor
Galatasaray'ın Bodo/Glimt'e kaç gol atacağını açıkladı
Galatasaray'ın Bodo/Glimt'e kaç gol atacağını açıkladı
Sadettin Saran'dan kadro dışı kararı
Sadettin Saran'dan kadro dışı kararı