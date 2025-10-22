Sinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladı

Süper Lig’de 9. haftanın ardından Galatasaray, 25 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin ise 6 puan önünde yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilirken Sinan Engin’den Galatasaray’a dair ilginç bir değerlendirme geldi.

“9 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON OLUR"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan Sinan Engin, "Galatasaray; Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarından 9 puan alırsa şampiyon olur" sözlerini sarf etti.

“LİGDE İYİ OYNAMIYOR AMA NAMAĞLUP”

Galatasaraylı futbolculara vurgu yapan Sinan Engin, “Galatasaray, ligde iyi oynamıyor ama namağlup. Çünkü iyi futbolcuları var. Bir gün Barış Alper, bir gün Osimhen, bir gün Yunus Akgün, bir gün bakıyorsun Leroy Sane gibi eleştirilen adam sahneye çıkıyor” ifadelerini kullandı.