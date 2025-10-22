Fenerbahçe'nin eski yöneticisine Galatasaray şoku: Hapis cezası istendi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki için görevde olduğu dönemdeki Galatasaray derbisi sonrası hakaret davasında hapis cezası istendi.

Fenerbahçe'nin eski yönetisi Selahattin Baki'nin 19 Mayıs 2024'te deplasmanda Galatasaray ile oynanan maçtan sonra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirtti.

selahattin.webp

SELAHATTİN BAKİ

Mütalaada, o dönem yönetici olan sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı Serdar Mermut, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını isteyerek, savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER YAZIYOR?

İDDİANAMEDE NELER YAZIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtiliyor.

eray-yazgan.webp

ERAY YAZGAN

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın sponsoruyla anlaştıFenerbahçe Galatasaray'ın sponsoruyla anlaştı

İddianamede, sanık Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

