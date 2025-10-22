Fenerbahçe Galatasaray'ın sponsoruyla anlaştı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, takım oyuncusu Arturs Zagars, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mehmet Ersin Erfa ve RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan katıldı.

GALATASARAY'IN STAT SPONSORU

Galatasaray 2023 yılında Rams Global ile stat sponsorlu konusunda anlaşmıştı. Sarı - Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

FORMA ÜZERİ SPONSORLUK

Anlaşma kapsamında RAMS Global, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın forma üzeri, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı’nın ise isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe Koleji, ‘Fenerbahçe Koleji RAMS Erkek Basketbol Takımı’ adıyla mücadele edecek.

Törende konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, “Bugün burada Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe’nin önemli iş birliği için bir araya geldik. Bir yönetici ve RAMS kimliğim ile değil Fenerbahçe taraftarı olarak buradayım. Bu görevden öte gönül bağının yansımasıdır. Bu yolda bizimle aynı inançla yola çıkan RAMS yönetimine teşekkür ederim. Kendisi iyi bir Fenerbahçelidir. Başkanımız cumartesi divan kurulunda 2 yeni sponsorluk olacağını duyurmuştu. Gedik ile açıkladık şimdi de RAMS ile imzamızı atıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada 2025-26 sezonunda Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji sponsoru olarak ailemize katılıyor. Bu anlaşma Fenerbahçe vizyonunu ortaya koyan güçlü bir ortaklıktır.

Fenerbahçe Beko Türk basketbolunun lokomotifidir. Bu sezonda bu hedefin peşinden aynı inançla koşuyoruz. Basketbolun en prestijli alanında bizi temsil eden bu inancın ardında istikrar vardır. Fenerbahçe basketbol yapılanmamız sürdürülebilir örnek bir modeldir. Tüm yönetici arkadaşlarımızla beraber sponsorluk anlaşmalarımızı en güzel şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bugün attığımız imza çok değerli bir adımdır. RAMS Global’e basketbolun lokomotifi Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE’NİN MENFAATLERİ’

Euroleague maçlarında İsrail ile ilgili alınan kararla ilgili, “Hem Euroleague’le hem yetkililerimizle konuşuyoruz. Önemli olan Fenerbahçe’nin menfaatleri. Biz bu konu için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘HOCAMIZLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR’

RAMS Global ile yeni oyuncu transferleri ve hocanın yeni anlaşması hakkında açıklama yapan Ciritci, “Hocanın düşündüğü uygun oyuncu varsa biz hamle yapmaya hazırız. Gerekli tüm desteği vereceğiz. İleride de hocamıza devam etmek istiyoruz. Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘GÜZEL SONUÇ ALIP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ’

Hafta sonu yapılacak divanda oylanacak maddelerle ilgili sorulan soruya Ciritci, “Ben aklı selim ve duyarlı Fenerbahçe üyelerini 25 Ekim’deki divana davet ediyorum. Bu Fenerbahçe’nin geleceği için önemli bir divan. Umarım güzel sonuç alıp önümüze bakacağız bundan sonra” diye konuştu.

Lig maçlarında tribünlerin boş kalması ile ilgili de konuşan Cem Ciritci, “Salonun yüzde 35-40 dolu oynaması kabul edilemez. Bunun farkındayız. Bununla ilgili çalışmamız var. Tribünlerin dolu olmasını istiyoruz” sözlerini sarf etti.

ERDAL SEYHAN: FENERBAHÇE GİBİ KÖKLÜ BİR KULÜPLE AYNI HEDEFTE BULUŞMAK BÜYÜK ONUR

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, “Daha önce erkek basketbol takımımıza destek veren marka olarak bugün tekrar burada olmak gurur verici. RAMS olarak sporu toplumsal gelişimin ve birleşmenin temel taşı olarak görüyoruz. Pozitif bir örnek olmasını temelli ediyoruz. Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple aynı hedefte buluşmak büyük onur.

Türk basketbol ve ülkemizin geleceğine katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Bizim için önemli olan Fenerbahçe basketbolda ihtiyaçlarına göre biz desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Bu oyuncu da olabilir. Hocamızın devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. RAMS Global olarak her dalda oturup istişare etmeye hazırız. Futbol olur basketbol olur her konuda olumlu adım atmaya hazırız” şeklinde konuştu.

DERYA YANNIER: HEDEFİMİZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KUPALARI MÜZEMİZE GETİRMEK

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, “Basketbol olarak yeni yönetimle ilk anlaşmamız hayırlı olsun diyorum. Amacımız her zaman sahada ve her kulvarda şampiyonluk maçına çıkıp kupaları her zamanki gibi müzemize eklemek. Göreve geldiğimiz ilk günden beri mali sürdürülebilirliği sürdürmek önemli. Çok yol kat ettik. Yakın vadede kendi yağında kavrulur hale geleceğiz. Bu basketbol içi çok önemli. Cem Bey geldiğinden beri kaynak yaratıyor ve önümüzü açıyor. RAMS’a da hem A takımımıza hem kolej takımımıza destekleri önemli. Erdal Bey başta olmak üzere tüm RAMS ailesine teşekkür ederim” dedi.

‘FENERBAHÇE HEP ÜSTLERDE OLMAYA DEVAM EDER’

Fenerbahçe’nin hedefinin her zaman kupa olduğunun altını çizen Yannier, “Fenerbahçe hep üstlerde olmaya devam eder. Kendi içimizde dışarıda ne deniyor ne yapılıyor bizi etkilemesine izin vermiyoruz. Kendi eksenimizde son maçı oynayıp kupayı almak hedefindeyiz. Şu bir gerçek çok zor bir ligde oynuyoruz. Final Four olan yerde her zaman amaç bu. Bunu normalleştirmememiz lazım. 4 kupalı bir sezon yaşandı tarihte ilk defa.

Bunu normalleştiriyoruz. Bundan sıyrılmak lazım. Bazı oyuncularımız kaybettik. Yeni baştan yapılanmaya girebiliyoruz. Kalmaları için her şeyi yaptık ve şimdi çözüm aramaya başladık. Çok potansiyelli bir kadromuz var. Doğru oyuncu fırsatı bulunursa almak için almayacağız. Gerçekten ihtiyacımız olanı alacağız. Sezon uzun amacımız sonuna kadar gitmek” diyerek sözlerine devam etti.

‘AVRUPA İÇİN DEĞİŞİK ZAMANLAR VE HAREKETLENMELER OLACAK’

NBA’in Avrupa Basketbolu planları hakkında konuşan Yanier, “Fenerbahçe Beko daha önce dediğim gibi Avrupa konjonktüründe farkında olmadığımız kadar kritik konuda. Ülke olarak basketbolda öncülük yapan kulüp olarak gurur duyması lazım. Avrupa için değişik zamanlar ve hareketlenmeler olacak. Önümüzdeki dönem için net bir şey söyleyemem. Kimse bilmiyor. Tüm konuşmaların içerisindeyiz. Avrupa basketbolu için doğru bir şekilde ilerlemesi önceliğimiz. Kulüp olarak yön vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda ve günlerde her şey şekillenir” diyerek sözlerini noktaladı.

ARTURS ZAGARS: DAHA FAZLA KUPA KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars, “Bugün burada takımımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Fenerbahçe Beko geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. Daha fazla kupa kazanmak için yola çıktık. İnşallah bu iş birliği iki taraf için de olumlu olur. RAMS logosuyla formalar güzel görünüyor” şeklinde konuştu.

MEHMET ERSİN ERFA: ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN

Fenerbahçe Koleji oyuncusu Mehmet Ersin Erfa da “Hem Fenerbahçe Beko’ya hem de kolej takımı ile anlaşma sağlayan RAMS’a hem kendim hem takımım adına teşekkür ederim. Anlaşma hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.