Hacıosmanoğlu: Ben Ofluyum! O işler bize sökmez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili sorulara cevap verirken ilginç ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün "Üzerinizde baskı olduğu yolundaki iddialar konusunda siz ne diyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben Of’luyum; direkt Allah’a bağlayayım. Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Doğruyu yapınca herkes yardımcımız olur. Yıllardır futbolun içindeyim. Allah bana buraya oturmayı nasip etti. Oturduğun yere namuslu, şerefli şekilde hizmet edeceksin. Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak zorundayız."

"Mesela deniyor ki bu çalışmalar sırasında bazıları ayıklandı, korundu. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusu üzerine de Hacıosmanoğlu, "O ahlaksızlığa giriyor yani. Konuşmamızın başında da söyledim, Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Peygamber Efendimiz ‘Kızın Fatıma da olsa kolunu keserim’ dedi. Allah bize o yanlışı yapmayı nasip etmesin. (Bazı kulüp başkanlarının ayıklandığı iddiası) Yok yok. O işler bize sökmez yani. Bizim için en büyük kulüple, en küçüğünün arasında bir fark yok. Biz herkese aynı gözden bakıyoruz. Bu işlerin vebali var. Sonra öteki

dünyanın, onların borcunu ödeyemezsin. Bizde asla öyle bir şey olmaz" yorumunu yaptı.

"BİR AYDA BİTER"

Hacıosmanoğlu, "Ben kendi önümü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da ‘Siz de kendi önünüzü temizleyin’ dedik. Bizim işimiz bir ayda biter. Ben 59 yaşındayım. Futbolun 45 senesini gün gün, pozisyon pozisyon anlatırım. Böyle bir futbol derinliğim var. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum" dedi.