Milli futbolcumuzdan guru veren başarı...

Kadın A Milli Takımımızın genç yeteneklerinden Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere kadın futbolunun en üst ligi olan FA Women’s Super League ekiplerinden West Ham United ile sözleşme imzaladı.

İLK KEZ PROFESYONEL OLDU

Selin Cemal, kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Anlaşma 2028 yılına kadar sürecek.

Milli oyuncumuz, sezon başında West Ham United’a transfer olan bir diğer Kadın A Milli futbolcumuz Halle Houssein ile aynı formayı giyecek.

Bu transfer, Türk kadın futbolu için önemli bir adım olarak görülüyor.

TFF RESMİ SİTESİNDEN TEBRİK ETTİ

TFF, Selin Cemal’in İngiltere’nin en üst ligine transferini resmi internet sitesinden duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kadın A Millî Takımımızın genç oyuncularından Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere kadın futbolunun en üst ligi olan FA Süper Lig takımlarından West Ham United'a transfer oldu.

Kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmesini 2028 yılına kadar sürecek şekilde imzalayan Selin, sezon başında West Ham United'a transfer olan bir diğer Kadın A Millî oyuncumuz Halle Houssein ile aynı formayı terletecek.

Selin Cemal Başdüdükçü ve Halle Houssein'e kariyerlerinde başarılar dileriz.