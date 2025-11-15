TFF'nin bahis skandalında gizlediklerini Cemal Ersen açıkladı: Bürokratlar ve yaşadığı ülkede bahisci olan milli oyuncu kim?

TFF'nin bahis skandalında gizlediklerini Cemal Ersen açıkladı: Bürokratlar ve yaşadığı ülkede bahisci olan milli oyuncu kim?
Yayınlanma:
Türkiye'yi sallayan bahis skandalında her gün yeni olaylar yaşanıyor. Gazeteci Cemal Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gizlediklerini açıkladı ve önemli sorular yöneltti.

Türkiye'yi sallayan bahis skandalıyla ilgili hakem ve futbolcu isimleri açıklanırken, gazeteci Cemal Ersen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gizlediklerini açıkladı ve önemli sorular sordu.

Ersen'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Temiz eller operasyonu başlatan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na sormak istiyorum: Bahis hesabı olduğu belirlenen ve “istifa ettirilen” 40’tan fazla TFF maç temsilcisini neden ifşa edemiyorsunuz? Kim bunlar? Ayrıcalıkları ne? Siz yanıt veremezsiniz ben söyleyeyim; çünkü çoğu devletin önemli kurumlarında görev yapan hatırı sayılır üst düzey bürokrat. Sicilleri bozulsun istemediniz. İyi de, bu mu adaletiniz?

- Bırakın sicili, yargılama sürece bitmeden kamuoyu nezdinde infaz ettiğiniz hakemlere ve ailelerine ne olacak? Hani her olayda tarafsız, şeffaf ve adaletli davranacaktınız? O zaman; bahis skandalına karışanların hepsini niçin önceden uyarıp “Ya hemen bırakın, ya da isimlerinizi açıklarım” demediniz? Eğer suç ise, bahis yapan hakemle kupon dolduran TFF temsilcisi arasındaki fark nedir?

Atilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemişAtilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemiş

- Başka bir konu başlığı daha; bahisten PFDK’ya sevk edilen futbolcuların tamamına yakını alt sınırdan ve takdiri indirim yapılarak “45’er gün ceza” aldı. Sonra “püripak” olarak yeşil sahalara dönecekler. Ama aynı durumdaki hakemin futbol yaşamı bitecek. Çünkü arkalarında “dayıları”, “siyaseten abileri” ve “lobileri” yok!

"TFF BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAK"

- Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Soruşturmalar hakkaniyetle yürütülmez ve liyakat unutulursa, olay farklı bir boyuta taşınacak ve TFF bu yükün altından kalkamayacaktır.

- Son olarak sayın Hacıosmanoğlu’na soruyorum; TFF bünyesinde bahis hesabı olan personeliniz veya yönetim kurulu üyeniz var mı?

- Halen milli takım kadrosunda yer alan lejyoner bir futbolcunun yaşadığı ülkede bahis ile ilişkilendirildiği iddialarını da araştırdınız mı?

- Aman dikkat; kaş yapayım derken göz çıkarmayın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Spor
Ahmet Çakar: Dursun Özbek saçmalamış!
Ahmet Çakar: Dursun Özbek saçmalamış!
Türkiye santrada milli takım Bulgaristan karşısında: İşte ilk 11
Türkiye santrada milli takım Bulgaristan karşısında: İşte ilk 11